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Aktüel TDV’den ‘Kurbanlarınızla Gazze’ye Hayat Verin’ kampanyası
Aktüel

TDV’den ‘Kurbanlarınızla Gazze’ye Hayat Verin’ kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Siyonist İsrail saldırıları sonucu zor günler yaşayan Filistin halkına destek olmak için vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurban yardım kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:09:00 -
TDV’den ‘Kurbanlarınızla Gazze’ye Hayat Verin’ kampanyası

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Adak, akika ve şükür kurbanlarını Gazze’ye göndermek isteyen hayırseverlerin taleplerine cevap verebilmek için “Kurbanlarınızla Gazze’ye Hayat Verin” temasıyla yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Zulüm altında ezilen Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere vekalet yoluyla kurban bağışlarını vakfımız güvencesiyle keserek ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştıracağız” ifadelerini kullandı. Gazze’de kesilmek üzere bir hisse bedelini 2 bin 100 lira olarak belirlediklerini ifade eden Açık, vatandaşların “bagis.tdv.org” adresinden çevrim içi veya TDV şubeleri aracılığıyla bağış yaparak Filistin halkına bu zor günlerinde destek olabileceklerini vurguladı. Açık, şunları kaydetti: “İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yüzlerce kardeşimiz şehit olmuş, binlercesi yaralanmış ve evsiz kalmıştır. Evlerini kaybeden Gazze halkı bizlerin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu kapsamda her zaman mazluma umut olan milletimizin kurban bağışları vakfımız tarafından dini vecibelere uygun olarak kesilerek Filistinli kardeşlerimizin sofralarına ulaştırılacaktır.”

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