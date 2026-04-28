Mavi Vatan’ın bekçisi Libya’da! AKINCI TİHA dünyayı hayran bıraktı
“Tek Libya, Tek Ordu” hedefiyle Anadolu topraklarından havalanan yerli ve milli gururumuz AKINCI TİHA, 2019’daki tarihi Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nın çizdiği sınırları gökyüzünden takip ederek Libya’ya ulaştı. Şer odaklarının oyunlarını bozan çelik kanatlarımız, Flintlock-2026 Tatbikatı’nda dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Libya’da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor.
Ülkemizden havalanan ve ‘Tek Libya’ ‘Tek Ordu’ hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nda belirlenen deniz yetki alanı sınırlarını takip ederek tatbikata dahil oldu” ifadelerine yer verildi.