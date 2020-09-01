TDV'den çöpteki Türk bayraklarını temizleyip asan kardeşlere ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Van'da hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri ziyaret etti.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, çöpteki Türk bayraklarını temizleyerek asan kardeşleri ziyaret eden vakıf görevli ve gönüllüleri, çocuklara Kur'an-ı Kerim ve Elifba hediye etti.

Çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyacını karşılayıp ailesine de nakdi yardımda bulunan görevli ve gönüllüler, Türk bayrağına büyük bir hassasiyet gösteren çocukları ve ailesini tebrik etti.