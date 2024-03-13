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Oruç TDV, Ramazan yardımlarıyla Pakistan’da gönüllere dokunuyor
Oruç

TDV, Ramazan yardımlarıyla Pakistan’da gönüllere dokunuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-13 11:52:00 -
TDV, Ramazan yardımlarıyla Pakistan’da gönüllere dokunuyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan’ın Karaçi şehrinde gıda kolisi dağıtımına devam ediyor.

TDV’nin Pakistan ekibi sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 4 görevli, yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

İki günde 3 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine

Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içerisinde sıvı yağ, un, pirinç, mercimek, hurma gibi gıda malzemeleri bulunan koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Pakistan’da iki günde 3 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TDV’nin Pakistan ekibinde yer alan Selim Talha Köroğlu, Karaçi’de kendi bölgesinde dün 270 gıda kolisi dağıttıklarını, bugün de 330 kolinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Toplam 9 bin 400 gıda kolisi, Pakistan’ın 7 şehrinde ihtiyaç sahiplerine 10 gün sürecek çalışmayla ulaştırılacak.
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