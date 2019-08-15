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TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Türkiye'deki hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladığı 8 bin 407 hisse kurban eti, Türkiye Diyanet Vakfınca Moritanya'daki 50 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı - Ekip sorumlusu Muhammed Bahattin Alkan:- "İnsanların evlerine kurban etlerini götürüp, Türkiye'den kardeşlerinin paylaştığı söylediğimizde gözlerinde mutluluk, umut ve kardeşliği gördük"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

NUAKŞOT (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilen 8 bin 407 hisse kurbanın etini, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da 50 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

TDV aracılığıyla Türkiye'den Moritanya'ya gelen 13 kişilik ekip, Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesi için yoğun çalışma yürüttü.

Çocuklarla oyun oynayan, balon, şeker, oyuncak gibi hediyeler dağıtarak bayram sevinci yaşamalarını sağlayan görevliler, ailelerle de yakından ilgilendi.

TDV görevlileri, vekaletle kesilen kurbanların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için özveriyle çalıştı.

Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı 8 bin 407 hisse kurban, bayramın birinci gününden itibaren başkent Nuakşot'taki Marmat Hayvan Pazarı ve ülkedeki diğer bölgelerde TDV görevlilerinin kontrolünde kesildi.

Parçalanarak paketler haline getirilen kurban etleri, TDV gönüllüleri eşliğinde belirlenen noktalara taşınarak, yerel yönetim ve hükümet yetkililerin kontrolünde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

- "Moritanya'da 1201 kurban kesildi"

TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olan ekip sorumlusu Muhammed Bahattin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

150'ye yakın ülkede kurban kestiklerini ve hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok zahmetli ama bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirdik. Ekiplerimizin her biri çok özverili çalıştı. Bu yıl Moritanya'da toplam 1201 kurban kestik. Türkiye'den gelen 13 kişilik gönüllü ekibimizle Moritanya'nın 13 bölgesinde toplamda 8 bin 407 hisse kurbanı yaklaşık 50 bin kişiye ulaştırdık. İnsanların evlerine kurban etlerini götürüp, Türkiye'den kardeşlerinin paylaştığı söylediğimizde gözlerinde mutluluk, umut ve kardeşliği gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah buradan da Türkiye'ye, Moritanyalı kardeşlerimizin selamlarını götüreceğiz. Allah tüm hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
  1. kurban dağıtımı
  2. Moritanya
  3. TDV

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