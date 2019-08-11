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TDV, Kırgız Müslümanların yüzünü güldürdü

11 Ağustos 2019 Pazar 16:15
TDV, Kırgız Müslümanların yüzünü güldürdü

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kırgızistan'da kestiği 700 kurban ile 3 bine yakın Kırgız mağdur ve mazlumun yüzünü güldürdü.

TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinde yürüttüğü hayvan kesimi çalışmalarını tamamladı.

Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesti.

Pay haline getirilen kurban etleri, ülkenin özellikle en ücra bölgelerindeki bu mağdur ve mazlumlara ulaştırılıyor.

- Orta Asya'nın en büyük camisinde dağıtılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan ve geçen yıl hizmete giren Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi avlusu, kurban dağıtım programına ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal'ın da bulunduğu gönüllüler, yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban hizmetini TDV güvencesiyle yerine getirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özenle hazırladıkları kurban paketlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirten Ünal, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Burada bugün bin 200 pay dağıtılacak. Kurban sahiplerine ve gönüllülerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:15
  1. Bişkek
  2. Kırgızistan
  3. Kurban Bayramı
  4. TDV
  5. Türkiye Diyanet Vakfı

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