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Gündem TDV, Kahramanmaraş'ta sıcak yemek kapasitesini günlük 10 bin kişiye yükseltti
Gündem

TDV, Kahramanmaraş'ta sıcak yemek kapasitesini günlük 10 bin kişiye yükseltti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mobil mutfak aracılığıyla günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 10:58:00 -
TDV, Kahramanmaraş'ta sıcak yemek kapasitesini günlük 10 bin kişiye yükseltti

TDV'nin açıklamasına göre, depremden etkilenen bölgelerde sabah kahvaltı, öğle ve akşam sıcak yemek ikramı yapılıyor.

TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Aydos, bölgeye ulaştıkları ilk gün 3 bin kişilik yemek çıkardıklarını ve ihtiyaç doğrultusunda kapasiteyi artırdıklarını belirterek, deprem bölgesindeki mobil mutfak aracında günlük 10 bin kişilik yemek kapasitesine ulaştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından il müftülüklerinin ve vakfın şubelerinin organize ettiği insani yardım tırlarının hızla bölgelere ulaştığını kaydeden Aydos, sıcak yemeğin yanında çay, kahve ve çeşitli ikramlar da yaptıklarını aktardı.

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