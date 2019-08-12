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TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce aileye et dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze Şeridi'nde 10 bin aileye kurban eti dağıtımı için harekete geçti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce aileye et dağıtımı

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri BakanlığıKurban Komitesi Başkanı Munzir el-Gamari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin yaklaşık 10 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımına başladığını belirtti.

TDV'nin abluka altındaki Gazze'de 6 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı projesini finanse ettiğini kaydeden Gamari, dağıtımın bakanlık gözetiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gamari ayrıca Türkiye'nin Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için gösterdiği çabadan da övgüyle söz etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli yaklaşık 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
  1. Gazze
  2. Filistin
  3. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı
  4. Kurban Komitesi Başkanı Munzir el-Gamari
  5. TDV
  6. kurban eti

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