TDK yayınları Trakya Üniversitesinde
Türk Dil Kurumu yayınları Trakya Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerle buluşuyor.03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Türk Dil Kurumu yayınları Trakya Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerle buluşuyor.
Türk Dil Kurumu yetkilileri, TDK yayınlarından çıkan yüzlerce eseri kitapseverlerin beğenisine sunuyor. TDK kitap satış aracı sayesinde kitap dostlarıyla buluşturulan yayınlar, üniversite yerleşkesinde 2-3 Mayıs tarihlerinde yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.
Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek.
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