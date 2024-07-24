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Ekonomi TCMB’nin yurt içi bankalarla swap stoku 64.5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi
Ekonomi

TCMB’nin yurt içi bankalarla swap stoku 64.5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:53:00 -
TCMB’nin yurt içi bankalarla swap stoku 64.5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin yaptığı paylaşımda, kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü söyledi.

Şimşek, “TCMB’nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak” dedi.

Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı “Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır” açıklamasını da değerlendirerek, Bahçeli’nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi. Şimşek "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" ifadesini kullandı.

Brezilya’ya gidiyor

Şimşek’in, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da iştirak ederek Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

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