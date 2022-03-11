  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB'nin mart ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı
Ekonomi

TCMB'nin mart ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 40,47 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:33:00 -
TCMB'nin mart ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,81 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,13'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 40,47 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'ten 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,42'den 17,03'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,62'den 17,42'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 9,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 17,7 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay