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Ekonomi TCMB’den, uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik seçeneği!
Ekonomi

TCMB’den, uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik seçeneği!

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TCMB’den, uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik seçeneği!

TCMB’nin yeni düzenlemesine göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları uzaktan müşteri kabulü ve sözleşme süreçlerinde artık biyometrik verileri kullanabilecek.

Müşteri güvenliğini artırmak amacıyla kimlik belgelerinin orijinallik ve tahrifat kontrolleri kesintisiz kayıt altına alınacak. Türk vatandaşı olmayan kişilerin uzaktan kimlik doğrulamasında ise NFC özelliğine sahip uluslararası standartlardaki pasaportların kullanımı zorunlu olacak.

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