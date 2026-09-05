TCMB’den, uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik seçeneği!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TCMB’nin yeni düzenlemesine göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları uzaktan müşteri kabulü ve sözleşme süreçlerinde artık biyometrik verileri kullanabilecek.
Müşteri güvenliğini artırmak amacıyla kimlik belgelerinin orijinallik ve tahrifat kontrolleri kesintisiz kayıt altına alınacak. Türk vatandaşı olmayan kişilerin uzaktan kimlik doğrulamasında ise NFC özelliğine sahip uluslararası standartlardaki pasaportların kullanımı zorunlu olacak.