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TCMB'den repo ihalesi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 17 Temmuz vadeli ve 18 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. repo
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