  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB'den repo ihalesi

2020-04-29 11:43:04 -
TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Mayıs, 7 Mayıs ve 28 Temmuz vadeli üç repo ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 15 milyar lira tutarlı 6 Mayıs vadeli ve 12 milyar lira tutarlı 7 Mayıs vadeli repo ihalelerinde faiz yüzde 8,75 olurken, 18 milyar lira tutarındaki 28 Temmuz vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesinde faiz yüzde 7,25 olarak belirlendi.

TCMB, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'taki açıklamasında, "91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı