TCMB'den " artık artırma" beklentisi oluştu! Amerika faizde FED'akarlık mı yapacak?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) önceki gün sona eren yılın ilk FOMC toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 bandında tuttu. Böylece arka arkaya dördüncü toplantıda faizler aynı seviyede kalmış oldu. Değişiklik zaten beklenmediği için piyasaların odaklandığı nokta Merkez Bankası’nın gelecek dönemlere ilişkin vereceği sinyallerdi.

İndirime kapı kapandı mı?

Bu kapsamda toplantı sonrasında yayımlanan metinde en fazla dikkat çeken ifade enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine daha fazla güven duyulana kadar faiz indirimine gitmenin uygun görülmediğinin belirtilmesiydi. Dolayısıyla veriler büyük bir sürpriz yapmazsa Fed Mart'ta faiz indirimine kapıyı büyük ölçüde kapatmış oldu.

Yurt içi veriler hedefte

Yurt içinde piyasalara yön verebilecek önemde bir gündem maddesi bulunmazken TCMB geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini 250 baz puan artırımla yüzde 45 seviyesine çıkardığı PPK toplantısının özetlerini yayımlayacak.

Merkez Bankası ne pozisyon alır?

TCMB'nin yeni süreçte faiz artışlarına kapısını kapattığı yorumları dillendirilirken ekonomi yönetimi de piyasa koşullarına göre hareket edileceğinin işaretlerini veriyor.

Faiz konusunda yeterli yükselişin sağlandığını artık faizlerde artış değil gerileme beklentisine de psikolojik açıdan hazır olmak gerektiğini hatırlatan bazı ekonomistler de enflasyon sürecinde yapılması gerekenlerin yeterli ölçüde yapıldığı kanaatinde.

Bazı ekonomistler ise faizlerden ziyade fiyat sarmalından kurtulmak ve pahalılığa çözüm için alternatif fiyat politikalarının devreye alınmasının kaçınılmaz olduğu fikrine sahip.

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