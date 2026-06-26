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Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor

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Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor

İspanyol basını, Galatasaray'ın da listesinde yer aldığı Ilaix Moriba yarışı için düğmeye basan 4 dünya devini duyurdu.

#1
Foto - Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor

İspanyol Faro de Vigo, orta saha transferinde sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Celta Vigo forması giyen genç orta saha oyuncusu Ilaix Moriba, Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı.

#2
Foto - Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor

Haberde yer alan bilgilere göre, Gineli futbolcuyu kadrosuna katmak için şu ana kadar 4 ciddi kulüp devreye girdi: Orta sahasına dinamizm katmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ısrarcı. Juventus genç oyuncuyu Serie A'ya getirmeyi hedefliyor. Brighton ve da Moriba'nın fiziksel kalitesini Ada'ya taşımak için yarışta.

#3
Foto - Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor

Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olması beklenen Moriba'nın, gelen teklifleri değerlendirerek kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor.

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