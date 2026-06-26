Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor
İspanyol basını, Galatasaray'ın da listesinde yer aldığı Ilaix Moriba yarışı için düğmeye basan 4 dünya devini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanyol basını, Galatasaray'ın da listesinde yer aldığı Ilaix Moriba yarışı için düğmeye basan 4 dünya devini duyurdu.
İspanyol Faro de Vigo, orta saha transferinde sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Celta Vigo forması giyen genç orta saha oyuncusu Ilaix Moriba, Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı.
Haberde yer alan bilgilere göre, Gineli futbolcuyu kadrosuna katmak için şu ana kadar 4 ciddi kulüp devreye girdi: Orta sahasına dinamizm katmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ısrarcı. Juventus genç oyuncuyu Serie A'ya getirmeyi hedefliyor. Brighton ve da Moriba'nın fiziksel kalitesini Ada'ya taşımak için yarışta.
Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olması beklenen Moriba'nın, gelen teklifleri değerlendirerek kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor.
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