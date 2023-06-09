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Ekonomi TCMB'de devir teslim! Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan dönemi resmen başladı
Ekonomi

TCMB'de devir teslim! Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan dönemi resmen başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 17:17:00 -
TCMB'de devir teslim! Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan dönemi resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.

Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.
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