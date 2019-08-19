0553 313 94 23

TCMB zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti

Merkez Bankası,zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
TCMB zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti

Merkez Bankası,zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.



Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına amacıyla yapılan değişiklikle ile Türk lirası zorunlu karşılık oranları ve Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranı, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirildi.



Buna göre, kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.



Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.



Ayrıca, mevcut durumda Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak.



Açıklamaya göre yeni yöntemle; kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak, büyüme oranları referans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacak.



Yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
    1. Konyaspor'da Galatasaray maçı..
    2. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı..
    3. Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların..
    4. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın..
    5. ABD'li Komutan, Katarlı yetkililerle..
    6. TCMB zorunlu karşılıklarda değişikliğe..
    7. Gündüz imam, akşam hakem
    8. HDP’li belediyelere kayyum atandı!..
    9. FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı
    10. Alan elle veren el buluştu
    11. "Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi kentin..
    12. Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Gaygubet..
    13. Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların..
    14. Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin..
    15. Gediz’i kirleten iki işletmeye 238 bin..
    16. Diyarbakır’da görevden almalar..
    17. Biga’daki çeşmelerin bakım ve..
    18. KKTC’de Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi..
    19. Bahçeli’den Kastamonu’ya köstekli saat..
    20. Genç Kız Boks Milli Takımı'nın..
    21. Başakşehir’de ilk kez çocuk sahibi..
    22. Altı aracın karıştığı zincirleme..
    23. Yol kenarları fındık harmanı oldu
    24. "Yapılan görevlendirmeyi yerinde..
    25. Tosya’da yaya yolları tamamen..
    26. Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
    27. Aydın MHP’den üç ile kayyum atanması..
    28. Sokak hayvanlarının can güvenliği emin..
    29. Çanakkale’de 80 mülteci ile 3..
    30. Atletizmin şampiyonları Bursa'da..
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!