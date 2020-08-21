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Ekonomi TCMB, Türkiye'nin ulusal karekod standartlarını oluşturdu
Ekonomi

TCMB, Türkiye'nin ulusal karekod standartlarını oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:21:47 -
TCMB, Türkiye'nin ulusal karekod standartlarını oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturduğunu bildirdi.

TCMB'den yapılan Türkiye Karekod İlke ve Kuralları hakkındaki basın duyurusunda bankanın, ülkenin ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturduğu belirtildi.

"TR Karekod" olarak isimlendirilen ulusal karekod ilke ve kuralları ile ülkede perakende ödemelerde karekod kullanımının artmasının, ödemelerin daha kolay, verimli ve güvenli bir şekilde başlatılmasının ve nihayetinde daha az nakit kullanımı hedefinin desteklenmesinin amaçlandığı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, ödemeler ekosistemi içerisinde yer alan aktörler arasında ortak bir dil kullanarak birlikte çalışabilirliği sağlamak, yenilikçi girişimleri desteklemek ve ödemelerde karekod kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunmak amaçlarıyla ödemeler alanı için standart bir karekod yapısı ve kurallar oluşturulmuştur. Yapılan çalışmanın, 2020 yılı içerisinde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte önemi giderek artan ödemelerde temasın azaltılması ve elektronik ödeme yöntemlerinin benimsenmesi hususlarını da destekleyeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan 'Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod’un Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik' ile eki 'TR Karekod İlke ve Kuralları' dokümanları 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

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