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Ekonomi TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
Ekonomi

TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

Altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 13,25'e çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:27:33 -
TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine çıkarıldı.

Mevcut durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade edilmişti.

Analistler, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılmasını para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Daha önce TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda fonlama sağlanmaması, BPP limitlerinin sıfırlanması ve kotasyon repo işlemlerinin durdurulması gibi ağırlıklı ortalama fonlama faizini yükseltecek önemli adımlar atıldığına dikkati çeken analistler, söz konusu adımların devamı kapsamında atılan bu adımın TCMB'nin sıkılaştırma yönünde kararlı şekilde adımlarına devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

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