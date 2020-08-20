  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
Ekonomi

TCMB, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

Merkez Bankası, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi - Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:47:08 -
TCMB, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.

TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, normalleşme süreci çerçevesinde 18 Temmuz'da yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırıldığı hatırlatıldı.

Bu defa, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, buna ek olarak, son dönemde Türk lirası likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir. Böylece 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

İnsan haklarını ayaklar altında çiğneyen Yunanistan, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 42 sığınmacıyı Türk kara sularına itti. İhbar üz..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı