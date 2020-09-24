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Ekonomi TCMB Para Politikası Kurulu: "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi."
Ekonomi

TCMB Para Politikası Kurulu: "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi."

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:06:18 -
TCMB Para Politikası Kurulu: "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi."
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