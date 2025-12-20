ABD'den "Şahin Gözü" darbesi: Suriye'de 70 hedef vuruldu!

Suriye sahası, 13 Aralık'ta Palmira'da (Tedmur) yaşanan ve 2 ABD askeri ile 1 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından Washington’ın en sert misillemelerinden birine sahne oluyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Trump’ın talimatıyla başlatılan operasyonun teknik bilançosunu paylaştı.

GÖKYÜZÜNDEN ÇELİK YAĞMURU: 100'DEN FAZLA HASSAS VURUŞ

Operasyonun detayları, terör örgütü DEAŞ'ın lojistik ve askeri kapasitesini hedef aldı:

Hava Akını: Savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla düzenlenen harekatta, DEAŞ’ın silah depoları ve altyapı tesislerini hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı.

Koalisyon Desteği: CENTCOM, operasyonda Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarıyla bizzat yer alarak destek verdiğini açıkladı.

Stratejik Hedefler: Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerindeki terör hücreleri eş zamanlı olarak vuruldu.

HEGSETH: "KISA ÖMRÜNÜZÜ ENDİŞE İÇİNDE GEÇİRECEKSİNİZ"

Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "intikam" vurgusuyla dünyaya seslendi:

"Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz."

TRUMP’TAN ŞAM YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından tam desteklendiğini belirtti. Trump, "Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti bu çabaları destekliyor" diyerek, DEAŞ’ın ortadan kaldırılması durumunda Suriye’yi "parlak bir geleceğin" beklediğini vurguladı.