  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti TBMM’ye sundu! Terörsüz Türkiye raporunda öne çıkan hususlar

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Hindistan'dan kirli oyun! Pakistan'a giden suyu kestiler resmen silah olarak kullanıyorlar

Avrupa’da çürüme çocuklara kadar indi! Refah ülkesi dedikleri İsveç el bombası atan çocukları konuşuyor

Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

İhanete solcular bile tepkili! DSP’den Türkiye'yi şikayet eden Özgür'e yaylım ateşi

ABD'de jet düştü! Ölüler var

Eski senatör “ABD’ye bağımlıyız” diyerek isyan etti: Keşke biz de Türkiye gibi üretebilsek

Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi

İstanbul ve Marmara’da yılbaşı sürprizi! Uzmanı kar yağışı için tarih verdi
Dünya Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!
Dünya

Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!

İngiliz The Economist dergisi 2013 yılından bu yana yayınladığı yıllık raporunda Suriye'yi “2025 Yılının Ülkesi” seçerken, bu sıralamanın en güçlü ya da en zengin ülkelere değil, bir yıl içinde siyasi, ekonomik ya da sosyal düzeyde en büyük gelişmeyi kaydeden ülkelere verildiğine dikkat çekti.

İngiliz The Economist dergisi 2013 yılından bu yana yayınladığı yıllık raporunda Suriye'yi “2025 Yılının Ülkesi” seçerken, bu sıralamanın en güçlü ya da en zengin ülkelere değil, bir yıl içinde siyasi, ekonomik ya da sosyal düzeyde en büyük gelişmeyi kaydeden ülkelere verildiğine dikkat çekti.

Rapora göre Suriye, 8 Aralık 2024'te Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 2025 yılında ülkenin tanık olduğu büyük dönüşümün bir sonucu olarak seçildi.

Dergi, Suriye'nin halkı korku, baskı, tutuklama ve işkence altında yaşayan bir ülkeden, güvenlik ve sosyal koşullarda göreceli bir iyileşme ile daha açık ve daha az endişe veren bir siyasi ve sosyal aşamaya geçtiğini ifade etti.

Raporda ayrıca 2025 yılında Suriye'nin diplomatik varlığının bir kısmını yeniden kazanabildiği ve yıllardır süren uluslararası izolasyonun sona erdiği, savaş ve yıkım yıllarının ardından toplumsal bir toparlanmanın başladığına dair olumlu işaretler olduğu vurgulandı.

 

Dergi, bu “çarpıcı” dönüşümün Suriye'yi bu yılki unvanı en çok hak eden ülke yaptığını, ancak ülkenin önünde halen büyük zorluklar olduğunu ifade etti.

Dergi raporunu ihtiyatlı bir iyimserlikle sonlandırırken Suriye'nin önünde halen uzun bir yol olduğunu, ancak 2025 yılında özgürlük ve güvenlik düzeyindeki kayda değer iyileşmenin onu “Yılın Ülkesi” unvanına layık kıldığını vurguluyor.

Kaynak: Mepa News

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye dahil 4 ülkeye teşekkür
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye dahil 4 ülkeye teşekkür

Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye dahil 4 ülkeye teşekkür

Koalisyon güçlerinden Suriye'de DEAŞ'a yönelik dev operasyon
Koalisyon güçlerinden Suriye'de DEAŞ'a yönelik dev operasyon

Dünya

Koalisyon güçlerinden Suriye'de DEAŞ'a yönelik dev operasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23