Medya devi, Suriye'yi "yılın ülkesi" seçti!

İngiliz The Economist dergisi 2013 yılından bu yana yayınladığı yıllık raporunda Suriye'yi “2025 Yılının Ülkesi” seçerken, bu sıralamanın en güçlü ya da en zengin ülkelere değil, bir yıl içinde siyasi, ekonomik ya da sosyal düzeyde en büyük gelişmeyi kaydeden ülkelere verildiğine dikkat çekti.

Rapora göre Suriye, 8 Aralık 2024'te Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 2025 yılında ülkenin tanık olduğu büyük dönüşümün bir sonucu olarak seçildi.

Dergi, Suriye'nin halkı korku, baskı, tutuklama ve işkence altında yaşayan bir ülkeden, güvenlik ve sosyal koşullarda göreceli bir iyileşme ile daha açık ve daha az endişe veren bir siyasi ve sosyal aşamaya geçtiğini ifade etti.

Raporda ayrıca 2025 yılında Suriye'nin diplomatik varlığının bir kısmını yeniden kazanabildiği ve yıllardır süren uluslararası izolasyonun sona erdiği, savaş ve yıkım yıllarının ardından toplumsal bir toparlanmanın başladığına dair olumlu işaretler olduğu vurgulandı.

Dergi, bu “çarpıcı” dönüşümün Suriye'yi bu yılki unvanı en çok hak eden ülke yaptığını, ancak ülkenin önünde halen büyük zorluklar olduğunu ifade etti.

Dergi raporunu ihtiyatlı bir iyimserlikle sonlandırırken Suriye'nin önünde halen uzun bir yol olduğunu, ancak 2025 yılında özgürlük ve güvenlik düzeyindeki kayda değer iyileşmenin onu “Yılın Ülkesi” unvanına layık kıldığını vurguluyor.

Kaynak: Mepa News