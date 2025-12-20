  • İSTANBUL
Tarih 20 Aralık 2017: Muhammed Mustafa el-A’zami'nin vefatı (Hindistanlı Hadis Âlimi)
Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Hindistanlı Hadis Âlimi Muhammed Mustafa el-A’zami'yi hayırla yâd ediyoruz.

1930 Hindistan doğumlu olan Mustafa el-A’zami, ilk, orta ve lise tahsilini Hindistan’da tamamladı. Diobend’de Dar’ul Ulum’dan mezun oldu. Kahire’de Ezher Üniversitesi’nde yüksek lisans (1955), Cambridge Üniversitesi’nde Studies in Early Hadith Literature adlı çalışmasıyla doktorasını (1966) tamamladı.



1955-64 yılları arasında Katar Milli Kütüphanesi’nde çalışan A’zami, doktorasını tamamladıktan sonra Mekke’de Ümmül Kur’a Üniversitesi’nde, Michigan, Princeton ve Colorado üniversitelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Kral Suud Üniversitesi’nde İslami Araştırmalar Bölümü’nden emekli oldu.

Çok sayıda eseri bulunan Muhammed Mustafa el-A’zami, hadislerin güvenilir bir şekilde gelmediği iddiasını öne süren müsteşriklerin iddialarını bütün yönleriyle ele alıp reddeden bir araştırmacıdır. Batı’da 17. yy. sonunda başlayan Sünnet ve hadisle ilgili Oryantalist çalışmalar, bilhassa Kur’ân ve Sünnetin güvenilirliği ile ilgili şüpheler bulunduğu iddiasını gündeme getirerek hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetini sorgulayan yayınlar yapmışlardı.



Batı ilim dünyasını çok iyi takip eden ve müsteşriklerin eserlerine vakıf, İslami ilimlere, özellikle Hadis ilmine büyük katkıları olan M. A’zami, bu iddiaları ilmî usuller çerçevesinde deliller getirerek çürütmüştür. Mustafa el-A’zamî, 20 Aralık 2017’de vefat etti.

