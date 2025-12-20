Binlerce sayfalık Epstein belgeleri yayınlandı

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınladı. ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin "Şeffaflık Yasası" kapsamında yayınlandığını vurgulayarak, "İncelemeler devam ettikçe, yasa hükümlerine ve mağdurların korunmasına uygun olarak ek belgeler de yayınlanacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını geçen ay imzalamasının ardından, ABD hükümetinden beklenen hamle geldi. ABD Adalet Bakanlığı, Epstein’in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınladı. Daha önce kamuoyuna açıklanan bazı belgelerin yanı sıra hiç yayınlanmamış binlerce belgeyi de içeren kayıtlar, yoğun ilgi nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı’nın sitesine erişimde geçici olarak zorluk yaşanmasına yol açtı. ABD basını Epstein hakkındaki iddialara ışık tutabilecek çok sayıda belgenin ilk kez bir arada yayınlandığına dikkat çekerek, kayıtların yaklaşık yirmi yıllık hükümet soruşturmalarına en ayrıntılı bakışı sunacağı yorumunu yaptı. ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belgelerin "Şeffaflık Yasası" kapsamında yayınlandığını vurgulayarak, "İncelemeler devam ettikçe, yasa hükümlerine ve mağdurların korunmasına uygun olarak ek belgeler de yayınlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: "Trump yönetimi tarihinin en şeffaf yönetimidir"

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Abigail Jackson ise, belgelerin yayınlanmasının ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin şeffaflığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Trump yönetimi tarihinin en şeffaf yönetimidir. Trump yönetimi binlerce sayfalık belgeyi yayınlayarak, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile işbirliği yaparak ve Epstein’in Demokrat arkadaşları hakkında daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, kurbanlar için Demokratların hiç yapmadığından daha fazlasını yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Bazı Demokrat isimlerin Epstein ile şüpheli ilişkilerine dikkat çeken Jackson, "Başkan Trump vaatlerini yerine getirirken, Hakeem Jeffries ve Stacey Plaskett gibi Demokratlar, Epstein cinsel suçtan hüküm giymiş olmasına rağmen neden ondan para ve görüşme talep ettiklerini henüz açıklamadılar. Amerikan halkı cevapları hak ediyor" ifadelerini kullandı.