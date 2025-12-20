Somali'de ABD destekli güçler çocukları katletti!
Somali'de başkent Mogadişu yakınlarında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sivil katliamına ilişkin yeni görüntüler servis edildi.
Somali'de ABD ve desteklediği Mogadişu yönetimi güçleri, 10 Aralık gecesi Mogadişu yakınlarındaki yerleşimlerde sivil katliamı gerçekleştirdi.
Katliam, Mogadişu'ya yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Eş Şebab kontrolündeki Jambalul ve çevresinde gerçekleştirildi.
ABD'nin özel harekat güçleri tarafından özel olarak eğitilen "Alpha Group" isimli hükümet birlikleri, Jambalul çevresindeki sivil alanlara baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında bölgede yoğun hava saldırıları da gerçekleştirildi.
Yerel kaynaklar saldırılarda en az 30 sivilin öldürüldüğünü ifade etti. Mogadişu yönetimi ise saldırıda Eş Şebab'ın hedef alındığını ve 12 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü öne sürdü.
