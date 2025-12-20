İsrail’den dijital algı savaşı: ChatGPT ve algoritmalar propaganda için devrede

Soykırımcı İsrail yönetimi, sahada sürdürdüğü saldırıların yarattığı meşruiyet krizini aşmak için teknolojik manipülasyon silahına sarıldı. Tel Aviv, ABD merkezli Clock Tower X şirketiyle imzaladığı gizli anlaşma üzerinden dijital hafızayı hedef alıyor.

YAPAY ZEKAYA PRANGA: CHATGPT'NİN YANITLARINA MÜDAHALE

İsrail’in hedefinde yalnızca sosyal medya gönderileri değil, yapay zeka sistemlerinin bilgi üretme mantığı da var. Anlaşma uyarınca kurulacak özel içerik ağları ile;

Sanal Çerçeveleme: ChatGPT gibi büyük dil modellerinin internetten beslendiği veri havuzları manipüle edilecek.

Yapay Zeka Propagandası: Kullanıcıların sorduğu sorulara yapay zekanın verdiği yanıtlar, İsrail’in kurguladığı anlatıyla şekillendirilecek.

ARAMA MOTORLARINDA "GERÇEĞİ GİZLEME" OPERASYONU

Google ve Bing gibi dev platformların algoritmalarını öngören MarketBrew AI yazılımı devreye sokuluyor. Bu teknolojiyle:

Katliam ve insani krizle ilgili aramalar yapan kullanıcıların karşısına, İsrail yanlısı içeriklerin en üst sıralarda çıkarılması sağlanacak.

Gazze'deki acı gerçekler, yapay yollarla arama sonuçlarının derinliklerine itilecek.

MANİPÜLASYONUN MİMARI: CAMBRIDGE ANALYTICA’NIN BEYNİ SAHNEDE

Bu devasa operasyonun merkezinde, dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim bulunuyor: Brad Parscale. * Trump’ın 2016 kampanyasında veri madenciliği skandalıyla tanınan Parscale, şimdi İsrail adına küresel bir algı savaşı yönetiyor.

Donald Trump Jr. ve Lara Trump’ın hissedarı olduğu Salem Media Network üzerinden de bu propaganda içerikleri geniş kitlelere servis edilecek.

"ANTİSEMİTİZM" MASKESİYLE SOYKIRIMI AKLAMA

Şirket, ABD’deki yasal bildirimlerinde bu faaliyetleri “antisemitizmle mücadele”kılıfına soksa da asıl amaç “Project 545” kapsamında Gazze saldırılarını meşrulaştırmak. Özellikle 18-34 yaş arası gençlerin İsrail'e desteğinin yüzde 9'a kadar düşmesi, Tel Aviv'i bu dijital saldırıya zorladı.

NETANYAHU: "EN ÖNEMLİ SİLAH SOSYAL MEDYA"

Başbakan Netanyahu’nun bizzat katıldığı toplantılarda dile getirdiği, "Bugün kılıçlarla savaşamazsınız, en önemli silahlar sosyal medyadır" sözleri bu stratejinin temelini oluşturuyor. İsrail, çocuklar bombalar ve açlık altında can verirken, gerçeği karartmak için milyonlarca doları algoritmaları ele geçirmek için harcıyor.

