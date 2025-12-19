FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!

Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan hain operasyonların arkasındaki kirli el bir kez daha deşifre oldu.

FETÖ’nün sosyal medyadaki kalemşoru ve firari tetikçisi Cevheri Güven, yayınladığı son videoda yıllardır inkâr ettikleri kumpasları itiraf etmek zorunda kaldı. 17-25 Aralık darbe girişiminin bizzat örgüt militanları tarafından tezgahlandığını ağzından kaçıran terör maşası, "Bizimkiler yaptı" diyerek ihaneti tescilledi.

KİRLİ İTTİFAKI İTİRAF ETTİ!

Milli iradeyi hedef alan Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık yargı darbesi girişimlerini savunmaya kalkan hain Güven, bu süreçte kimlerle iş tuttuklarını da gizleyemez hale geldi. Seçilmiş hükümeti devirmek için her türlü yola başvurduklarını belirten FETÖ’cü Güven, "Erdoğan’ı devirmek için sekülerlerle ittifak yaptık" diyerek, Türkiye düşmanlarının nasıl bir "şer ittifakı" içinde buluştuğunu gözler önüne serdi.

VİDEOYU SİLDİ!

Yıllardır "yolsuzluk" kılıfı altında pazarladıkları 17-25 Aralık kumpasının bir "bürokratik başkaldırı" ve örgüt operasyonu olduğunu itiraf eden Güven, skandal sözlerinin sosyal medyada infial yaratması üzerine paniğe kapıldı. Paylaştığı videoyu kısa süre içinde silerek izini kaybettirmeye çalışan hainin bu çabası, hakikatlerin ortaya çıkmasına engel olamadı.

"MİLLETİN ADAMI"NA KURULAN TUZAK ÇÖKTÜ

Hainlerin bu itirafları, 17-25 Aralık’ın bir hukuk süreci değil, bürokrasiye sızmış terör hücrelerinin seçilmiş hükümete karşı yürüttüğü bir operasyon olduğunu bir kez daha kanıtladı.

15 Temmuz’da milletten tokat yiyen FETÖ’nün, Gezi’den 17-25’e kadar her türlü kirli tezgahta seküler maşalarla kol kola girdiği, bizzat kendi tetikçilerinin ağzından dökülmüş oldu.