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Ekonomi TCMB: Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne
Ekonomi

TCMB: Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:04:54 -
TCMB: Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne
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