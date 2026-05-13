Cami önünde Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı!

Olay çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle büyümeden engellenmeye çalışılırken polislerin olayı sadece izlemesi büyük tepkilere neden oldu.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde İslam karşıtı provokasyon büyük tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı aktivist Jake Lang’ın, bir caminin yakınında düzenlediği gösteride Kur’an-ı Kerim’i yakmaya çalıştı.

CAMİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI

ABD basınında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dearborn kentinde meydana geldi. Jake Lang’ın, İslam karşıtı sloganların atıldığı eylem sırasında elindeki Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermeye çalıştığı görüldü.

POLİSLER İZLEDİ ÇEVREDEKİ İNSANLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında bölgede bulunan bazı kişiler Lang’a müdahale ederek Kur’an-ı Kerim’in tamamen yakılmasını engellemeye çalıştı. Görüntülerde protestocular ile karşıt gruplar arasında arbede yaşandığı dikkat çekti.

Bazı görüntülerde ise Lang’ın, tepkilerin ardından yangın söndürücüyle uzaklaştırıldığı görüldü.