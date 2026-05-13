Emeklilerin kurban bayramı ödeme takvimi tarihi oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin ikramiye ve maaş ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı planlamasına göre ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak, bazı emeklilere maaşları erken ödenecek. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ödeme takvimi netleşti. Bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanırken, bazı emeklilere maaş ödemeleri de erkene çekilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre, yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan ödeme sürecinde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik maaş ve ikramiye tarihleri ayrı ayrı belirlendi.

SSK emeklilerine çifte ödeme SSK emeklilerinden maaş günü 17-22 Mayıs tarihleri arasına denk gelen vatandaşlar, maaşlarıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiyelerini aynı anda alacak. Maaş günü 23-28 Mayıs arasında olan emekliler için ise erken ödeme uygulanacak. Buna göre: 23 ve 24 Mayıs’ta maaş alanlar ödemelerini 21 Mayıs’ta, 25 ve 26 Mayıs’ta maaş alanlar ise 22 Mayıs’ta alacak.

Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme Bağ-Kur emeklileri için de maaş ve ikramiye ödeme tarihleri açıklandı. Maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanlar ödemelerini 21 Mayıs’ta, 27 ve 28 Mayıs’ta maaş alanlar ise 22 Mayıs’ta hem maaşlarını hem ikramiyelerini alabilecek.

Memur emeklilerine ikramiye 20 Mayıs’ta Memur emeklilerinin aylıkları ay başında ödendiği için bu gruba yalnızca bayram ikramiyesi yatırılacak. Yetkililer, memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 20 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacağını bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23