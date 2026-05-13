Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

Çarpıcı çıkışlarda bulunan Şen'e Gazeteci Gürkan Hacır'dan tokat gibi bir cevap geldi. İşte programda yaşananlar...

Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, tansiyonu yine yükseltti. CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Şen'e Gazeteci Gürkan Hacır'dan sert bir yanıt geldi.

CHP'Yİ SAVUNMAYA GEÇTİ ANCAK CEVAP GECİKMEDİ

CHP belediyelerindeki yolsuzluk olaylarının konuşulmasından rahatsız bir şekilde tavır gösteren Ersan Şen, "Neden CHP'li belediyelerde ki rezalete yorum yapmıyor?' soruları soruluyordu. Bırakın bu magazin olaylarını, Ekonomiyi, seçimi konuşalım." çıkışında bulundu.

GÜRKAN HACIR'DAN SERT YANIT

Şen'in çıkışına tepki gösteren Gazeteci Gürkan Hacır ise, şu ifadelerde bulundu:

"Biraz bizimde işimize saygı duyun, Özgür Özel'in grup konuşmasının 3'te 2'si bu konular. Ülkenin gündemi bu, ne konuşalım? Magazin değil soruşturma konusu olan, mahkemeye yansımış olayları konuşuyoruz."

