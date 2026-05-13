SON DAKİKA
CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor
CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in merkezinde yer aldığı ağır rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla sarsılıyor. Parti içinden gelen somut itiraflar karşısında CHP medyası ve parti kurmaylarının yaptığı savunmalar, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan eski belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, genel merkeze yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Antalya'da "Baba-Oğul" itirafı

  • Çanta dolusu Euro: Mustafa Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nin 6. katına çıkarak 1 milyon Euro'yu çanta içinde teslim ettiğini iddia etti.
  • Özel'in talimatı iddiası: Muhittin Böcek, oğlunun ifadesini doğrulayarak, "Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır" diyerek ödemenin kendi bilgisi dahilinde yapıldığını kaydetti.

VIP araç ve bahçe duvarına bırakılan çanta

İddialar sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. Bir diğer itirafçı Özkan Yalım'ın açıklamaları ise yerel kaynakların şahsi harcamalar için kullanıldığını öne sürüyor:

  • Makam aracına VIP harcama: Özgür Özel’in makam aracına 170 bin Euro’luk VIP harcama yapıldığı ve bu faturanın Uşak halkına kesildiği iddia edildi.
  • Manisa'daki çanta: Yalım ayrıca, 200 bin TL tutarındaki bir çantayı Manisa'da Özgür Özel'in bahçe duvarına bıraktığını öne sürdü.

"Küçük rakamlar" savunması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bu ciddi iddiaları "Türkiye düzeni içerisinde küçük rakamlar" diyerek savundu. 170 bin Euro'nun bugünkü kurla yaklaşık 9 milyon TL etmesini görmezden gelen bu yaklaşım, meselenin etik ve hukuki boyutundan uzaklaşma çabası olarak değerlendirildi.

Öte yandan, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç'in, 1 milyon Euro karşılığında adaylık belirlenmesini "teknik olarak suç değil, siyasi rüşvet" şeklinde tanımlaması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Köylüler Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan yardım istedi, CHP'li İBB'ye isyan etti

Adem

Adamlarda yüz yok,essek dersi var kizarmiyor.rüsvete rüsvet demiyor küçük rakam diyor...Bu buz daginin gōrünen kismi,gōrünmeyeni ne kadar acaba???Bunlar iktidar degilken bôyle,birde iktidar olsalar Türkiyeyi tümden soyar sogana çevirir birde gavura muhtaç hale getirirler...
