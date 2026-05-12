Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı.

 

"Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim"

Burada konuşan Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim. Tüm hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Alim

Sayın Burcu köksalı bir emirdaglı olarak tebrik ediyorum. Aile kutsaldır hiç birşeyle degişilmez.yolu açık olsun.

Ahmet

mustafa demir ne iş
