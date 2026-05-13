Pentagon'dan İran itirafı: ABD'nin savaş maliyetleri gün geçtikçe artıyor!

Savaşın bütçeye yükü, nisan ayındaki 25 milyar dolarlık tahminden kısa sürede 29 milyar dolara yükseldi. Hurst, bu 4 milyar dolarlık artışın temel nedenlerini şu şekilde açıkladı:

Maliyet artışının perde arkası

Ekipman Onarımı ve Değişimi: Güncellenmiş ekipman onarım maliyetleri bütçeyi zorlamaya devam ediyor.

İşletme Maliyetleri: Personelin görevde kalmasını sağlamak için harcanan genel işletme giderleri artış gösteriyor.

Üslerdeki Hasar Tahmini: ABD medyasında yer alan analizlere göre, İran'ın füze saldırılarıyla hedef aldığı üslerdeki onarım maliyetleri de eklendiğinde toplam fatura 40-50 milyar dolara kadar çıkabilir.

"Gerekirse geri çekilme planımız var"

Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeyde bütçe talebinde bulunduğu oturumda konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin bölgedeki geleceğine dair esnek bir strateji izlediklerini ifade etti. Hegseth, olası senaryolara ilişkin şunları söyledi:

"Gerekirse savaşı yeniden tırmandırma planımız var, gerekirse geri çekilme planımız var. Varlıkları kaydırma planımız var".

Pentagon yetkilileri, maliyetlerin ortak personel ve mali işler ekipleri tarafından sürekli olarak incelendiğini ve gerekli görüldüğünde yeni bilgilerin Kongre ile paylaşılacağını belirtti.