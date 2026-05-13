  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi! Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı 45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar İsrail için çalışan hainleri paketlediler "Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi Kongre’yi ayağa kaldırdı! İran savaşının faturası 29 milyar dolara fırlarken, oturumdaki protestolar ve gizli uçak krizi ortalığı birbirine kattı! O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi
Gündem Pentagon'dan İran itirafı: ABD'nin savaş maliyetleri gün geçtikçe artıyor!
Gündem

Pentagon'dan İran itirafı: ABD'nin savaş maliyetleri gün geçtikçe artıyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Pentagon'dan İran itirafı: ABD'nin savaş maliyetleri gün geçtikçe artıyor!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgedeki savaşın ekonomik bilançosuna dair çarpıcı veriler paylaştı. Pentagon Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran savaşının güncel maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Savaşın bütçeye yükü, nisan ayındaki 25 milyar dolarlık tahminden kısa sürede 29 milyar dolara yükseldi. Hurst, bu 4 milyar dolarlık artışın temel nedenlerini şu şekilde açıkladı:

Maliyet artışının perde arkası

  • Ekipman Onarımı ve Değişimi: Güncellenmiş ekipman onarım maliyetleri bütçeyi zorlamaya devam ediyor.
  • İşletme Maliyetleri: Personelin görevde kalmasını sağlamak için harcanan genel işletme giderleri artış gösteriyor.
  • Üslerdeki Hasar Tahmini: ABD medyasında yer alan analizlere göre, İran'ın füze saldırılarıyla hedef aldığı üslerdeki onarım maliyetleri de eklendiğinde toplam fatura 40-50 milyar dolara kadar çıkabilir.

"Gerekirse geri çekilme planımız var"

Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeyde bütçe talebinde bulunduğu oturumda konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin bölgedeki geleceğine dair esnek bir strateji izlediklerini ifade etti. Hegseth, olası senaryolara ilişkin şunları söyledi:

"Gerekirse savaşı yeniden tırmandırma planımız var, gerekirse geri çekilme planımız var. Varlıkları kaydırma planımız var".

Pentagon yetkilileri, maliyetlerin ortak personel ve mali işler ekipleri tarafından sürekli olarak incelendiğini ve gerekli görüldüğünde yeni bilgilerin Kongre ile paylaşılacağını belirtti.

Pentagon'dan kritik hamle: ABD, Orta Doğu’daki uçak gemisini geri çekiyor
Pentagon'dan kritik hamle: ABD, Orta Doğu’daki uçak gemisini geri çekiyor

Dünya

Pentagon'dan kritik hamle: ABD, Orta Doğu’daki uçak gemisini geri çekiyor

Pentagon 7 şirketle anlaştı! Aralarında Microsoft, Amazon ve Google devler var
Pentagon 7 şirketle anlaştı! Aralarında Microsoft, Amazon ve Google devler var

Dünya

Pentagon 7 şirketle anlaştı! Aralarında Microsoft, Amazon ve Google devler var

Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi Kongre’yi ayağa kaldırdı! İran savaşının faturası 29 milyar dolara fırlarken, oturumdaki protestolar ve gizli uçak krizi ortalığı birbirine kattı!
Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi Kongre’yi ayağa kaldırdı! İran savaşının faturası 29 milyar dolara fırlarken, oturumdaki protestolar ve gizli uçak krizi ortalığı birbirine kattı!

Gündem

Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi Kongre’yi ayağa kaldırdı! İran savaşının faturası 29 milyar dolara fırlarken, oturumdaki protestolar ve gizli uçak krizi ortalığı birbirine kattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23