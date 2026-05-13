Gündem İran'dan ABD'ye müzakere resti: 5 "güven" şartı yerine getirilmeden masaya dönüş yok
İran'dan ABD'ye müzakere resti: 5 "güven" şartı yerine getirilmeden masaya dönüş yok

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan ABD'ye müzakere resti: 5 "güven" şartı yerine getirilmeden masaya dönüş yok

ABD ile İran arasındaki gerilim iki ayı aşkın süredir devam ederken, Tahran yönetimi müzakere masasına dönmek için Washington’a ağır şartlar sundu. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin "5 güven oluşturucu ön şartı" yerine getirmemesi durumunda ikinci tur müzakerelerin başlamayacağını net bir dille ifade etti.

Washington kanadında ise ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Trump yaptığı son açıklamalarda şu noktalara dikkat çekti:

Trump: "Abluka yüzde yüz etkili"

  • Hürmüz Ablukası: Hürmüz Boğazı’nda uygulanan ablukanın "yüzde yüz etkili" olduğunu savunan Trump, ekonomik ve askeri baskının sonuç verdiğini ileri sürdü.
  • Nükleer Kırmızı Çizgi: İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını bir kez daha vurgulayan Trump, Tahran ile ancak "iyi bir anlaşma" zemininde buluşabileceklerini belirtti.

Müzakere süreci çıkmazda

İran’ın öne sürdüğü 5 şartın detayları henüz tam olarak paylaşılmasa da, Tahran yönetimi bu adımları "güven tazeleme" mekanizması olarak görüyor. ABD’nin tek taraflı hamleleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle müzakere süreci tam bir kördüğüme girmiş durumda.

Trump yönetimi anlaşma konusunda iyimser bir tablo çizse de, İran’ın ön şartlar konusundaki kararlı tutumu, diplomatik çözüm yollarının kısa vadede açılmasının zor olduğunu gösteriyor.

Trump'tan dünyayı sarsan çıkış: "Ya anlaşma ya yok oluş!" Beyaz Saray'dan ayrılırken küresel krizlere dair peş peşe rest çeken ABD Başkanı, İran'ı açıkça tehdit ederken NATO'yu defterden sildi!
