Fetö’cü hainleri Alman istihbaratı koruyor

Mobilyacılık... Kuyumculuk... Lokantacılık gibi işler yapıyorlar. Lojistik... O sektörde de varlar. Bazı işyerleri, başkasının adına... Örneğin bir Alman'ın. Yeraltındalar... Uykudalar... "Sessiz ve derinden gidiyorlar" denilse yeridir.

OKUL İSİMLERİ

Eskiden... 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi öncesinde... FETÖ'cülerin Almanya'da 25 okulu vardı.

3'ü kapandı. Diğerleri... Eskisi gibi... Faaliyetlerine devam ediyor. Ancak... Deşifre olmamak için okulların adını değiştirdiler.

Örneğin... Köln'deki okulun adı Diyalog Lisesi idi... Şimdi ünlü bir Alman botanikçi, matematikçi, ilahiyatçı rahibin adını taşıyor.

Ferdinand Franz Wallraf Gymnasiums.

Örneğin... Berlin'deki okulun adı Tüdesb idi. Şimdi... Wilhelmstadt. Darbe girişimi sonrası... Almanya'da yaşayan pek çok Türk, çocuğunu bu okullara göndermiyor. Ama... Türkiye'den kaçanların çocukları bu okullarda.

ÖRNEK OLAY

Adil Öksüz... 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımından... FETÖ'nün TSK imamı. Almanya'ya kaçmıştı... Berlin'e. Berlin'de yaşadığı anlaşılınca... Türk medyası, evine gitmeden... Alman polisinin onu alıp bilinmeyen bir yere götürdüğü ortaya çıktı... Türk medyasında haber oldu.

Şurası bir gerçek... "Adil Öksüz, Almanya'nın koruması altında.''

Şimdiki durum: Almanya'da olduğu sanılıyor... Alman polisi ise nerede olduğunu bilmediğini söylüyor.

ALMAN MEDYASI

Frankfurter Rundschau Gazetesi haberi:

Alman makamları olay hakkında resmi olarak açıklama yapmıyor.

Ancak... Frankfurter Rundschau'nun edindiği bilgiye göre, Adil Öksüz gerçekten de Neukölln'deki bir evde yaşamıştı.

Berlin devlet güvenlik birimi tarafından güvenli bir yere götürüldü.

EUTSCHE WELLE

Almanya dostumuz... Müttefikimiz... En çok ticaretimiz olan ülke... En çok turistin geldiği 2'nci ülke... Doğru. Ama... Başka doğrular da var.

Deutsche Welle Gazetesi'nin haberi:

Türkiye, Öksüz'ün iadesini talep ederken, Alman hükümeti, Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor.

Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti.

UYUM KURSLARI

Almanya'da sığınmacı çok... Suriye'den gelenler... Ve başka ülkelerden.

Sığınmacılar... Almanca bilmiyorlar. Çalışmaları için... Alman vatandaşı olabilmeleri için... Almanca öğrenmeleri şart.

Uyum kurslarına gitmeleri gerekiyor. FETÖ'cülerin uyum kursları var. Alman devleti, uyum kurslarına para veriyor.

ORGANİZE İŞLER

Türkiye'den kaçan çok... FETÖ'cü... Eski kamu görevlisi... Öğretmen... İş insanı.

Almanya onlardan yararlanıyor.

Mültecilere yardım için kurulan bir organizasyon var: Aktion für Flüchtlingshille.

Berlin'de desteğe, yardıma ihtiyacı olan sığınmacılar... Organizasyon tarafından FETÖ'ye yakın derneklere yönlendiriliyorlar.