CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi!

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Alper Yeğin yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi’nin, ilçenin simgelerinden biri olarak görülen Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet motiflerini taşıyan, tepesinde ayyıldız bulunan saat kulesini yıkmasını sert sözlerle eleştirdi.

Milletvekili Yıldırım, söz konusu yapının yalnızca bir anıt değil, aynı zamanda milletin tarihini, kültürünü ve ortak hafızasını temsil ettiğini belirterek yaşanan yıkıma tepki gösterdi.

TBMM kürsüsünden konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı CHP, 23 Nisan kutlamalarında Mehter Marşı’na sırtını dönmüştü, şimdi de Sancaktepe’de ayyıldızlı anıtı hiçbir yıkım kararı olmadan yıktırıyor. Yıkım görüntülerine bakıyoruz da sanki Sancaktepe işgale uğramış da haberimiz yokmuş kabilinden. Hayırdır arkadaş, amacınız nedir sizin? Osmanlı, Selçuklu ve ayyıldızlı anıtı işgal güçleri gibi yıkmak da ne oluyor? Bu milletin tarihinden ve kimliğinden nedir alıp veremediğiniz? Bu saygısızlık derhal durdurulmalı. Yıkılan anıt daha görkemli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir.”

Yıldırım’ın açıklamaları Meclis’te dikkat çekerken, saat kulesinin yıkılmasına ilişkin tartışmalar kamuoyunda da gündem oldu. Açıklamada, tarihi ve milli değerleri simgeleyen yapıların korunmasının önemine vurgu yapıldı.