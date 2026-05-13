Türkiye güne dev operasyonla uyandı: '5 milyar 800 milyon TL' olarak açıklandı
Şanlıufa merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin hesaplarında 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Spor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"