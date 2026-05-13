Yalım’dan Ağbaba ve parti üyesi kadınlara suçlama

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden el çektirilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifadesinde CHP’nin yönetim katında dönen uçkur rezaletini ifşa ederken, parti üyesi kadınları suçladı. Parti üyesi kadınlarla Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın otel odasında bir araya geldiği iddiasında bulunan Yalım, şunları anlattı: “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı CHP olarak 2018 yılında şeker komisyonu kurmuştuk. Komisyon başkanı Veli Ağbaba idi. Bir doğu iline ziyarete gitmiştik. Komisyonda 20 kişi bulunmaktaydı. Akşam otele geçtikten sonra Ağbaba bana viski almamı söyledi. Bursa PM Üyesi G.P.A. ve Muğla PM Üyesi G.Ö ile Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittik. Sonrasında Veli Ağbaba bana ‘Özkan sana iyi akşamlar, sen git’ dedi ve ben de ayrıldım.”