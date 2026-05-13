Brent petrol 106 dolar seviyesinde: Piyasalarda belirsizlik sürüyor

Küresel riskler ve enflasyon baskısı petrol piyasalarında belirsizliği artırıyor Trump, Çin'in İran ile savaşın sona erdirilmesi için yardımına ihtiyaç duymayacağını düşündüğünü dile getirirken İran petrolünün en büyük alıcısı konumundaki Çin üzerindeki baskıya rağmen ticaretin sürdüğü belirtiliyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile perşembe ve cuma günleri Pekin'de bir araya gelmesi bekleniyor. İran ile süren savaşın, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD üzerinde de etkilerini göstermeye başladığı, artan petrol fiyatlarının yakıt maliyetlerini yükselttiği ve bunun önümüzdeki aylarda ikinci tur etkiler yaratmasının beklendiği kaydedildi. Aynı zamanda ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin enerji maliyetlerinden kaynaklı baskının arttığını ortaya koyduğu ve bunun küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığı ifade edildi.