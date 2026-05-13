Brent petrol 106 dolar seviyesinde: Piyasalarda belirsizlik sürüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 106,51 dolardan satılıyor. Dün 108,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 106,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,04 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlemesi ve ABD ile Çin liderleri arasında Çin'de yapılması beklenen zirve öncesinde temkinli davranmasıyla düşüş kaydetti.