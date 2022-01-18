TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2022 faiz kararı ne olur?

Döviz kurları, emtia ve birçok ürünü etkileyen faiz kararı için Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak karar beklenmeye başlandı. Merkez Bankası’nın 2022 yılının ilk faiz kararını duyuracağı toplantı sonrasında gözler piyasalarda olacak. Peki, karar hangi tarihte açıklanacak?

Ocak 2022 merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ocak ayındaki PPK toplantısı 20 Ocak 2022 Perşembe günü yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine geçilmesinin ardından açıklanacak ilk faiz kararı için gözler toplantıda olacak.

2021 yılındaki faiz kararları neler olmuştu?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren TCMB 100 baz puan indirime gitti ve faizleri yüzde 15’e çekti.

Son olarak Aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14’e düşürülmüş oldu.