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TCMB: "Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek."

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:38
TCMB: "Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek."
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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