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TCMB: Dengelenme eğilimi belirginleşti

TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 6 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantının yayımlanan özetinde son dönemde açıklanan verilerin dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini vurgulandı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:27
TCMB: Dengelenme eğilimi belirginleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 6 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantının özeti yayımlandı. PPK toplantı özetinde son dönemde açıklanan verilerin dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini vurguladı. Diğer taraftan, fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği kaydedildi.

Fiyat istikrarı temel amaç

Özette “Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. PPK toplantı özetine göre Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:27
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Para Politikası Kurulu (PPK)
  3. PPK toplantı
  4. Merkez Bankası

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