TCMB: "Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."

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05 Aralık 2018 Çarşamba 10:41
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:41
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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