TCMB Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmekte.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacak.



Bilişim alanında görev yapan çalışanlar;



Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,



Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,



Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,



Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.



Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)



Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu



Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara

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