TCMB Başkanı Uysal soruları yanıtladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonu kontrol altına alabilmek için önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde gerçekleştirilen 2020-IV Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Döviz kurundaki hareketlilik ve Merkez Bankası'nın hangi durumda müdahalede bulunabileceğine ilişkin soru üzerine Uysal, enflasyondaki düşüş sürecini sekteye uğratan gelişmelere değindi.

Uysal, "Öncelikle enflasyondaki düşüş sürecini sekteye uğratan makro belirleyicilere baktığımızda kredi büyümesi ve kompozisyonu açıkçası hem talep tarafından hem de döviz kuru üzerinde yarattığı baskı ve beklenti, dolarizasyon tarafından enflasyon üzerinde ciddi bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi amacıyla atılan politika adımlarıyla finansal koşularda belirgin bir sıkılaşma başladığını vurgulayan Uysal, hem ticari hem de bireysel kredi tarafta belirgin bir normalleşme gördüklerini söyledi.

Uysal, kredi büyümesi tarafından gelen baskının zamanla azalacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte atılan adımların etkisiyle dış denge ve ithalat tarafında bir miktar dengelenme görüyoruz. Temmuz ortalardan itibaren zorunlu karşılıklarla başlayan politika adımlarıyla birlikte para politikaları ve likidite politikalarında ciddi bir sıkılaşma süreci yürüttük. Etkilerini kısmen görmeye başladık Hala sıkılaşma eğilimimiz devam ediyor. Sıkılaşma süreçleri içerisinde çok farklı araçlarımızı kullandık, faiz koridoru, politika faizi... Son attığımız adımlarla birlikte operasyonel çerçevede bir imkan ve genişlik sağladık. Enflasyonu kontrol altına alabilmek için önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz. Enflasyon görünümde iyileşme sağlamak amaçlı elimizdeki bütün politik araçlarımızı kullanma imkanımız var. Burada kendimizi herhangi bir şekilde sınırlamıyoruz."





- "İktisadi faaliyette hızlı bir toparlanma ortaya çıktı"





Murat Uysal, enflsyonda kur geçişkenliğine ilişkin soru üzerine döviz kuru geçişkenliğinin ortalama yüzde 20'ler civarında olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Geçişkenliğin büyüklüğünün ve hızının değişkenlik gösterdiğini anlatan ve bu geçişkenliği etkileyen faktörlerden bahseden Uysal, alt grupların bu değişkenliğe etki ettiğini bildirdi.

Uysal, para politikası duruşlarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle salgının başlangıç döneminden itibaren ekonomi yönetimi çok seri tedbirler aldı. Ekonominin üretim kapasitesinin korunması amacıyla biz de hem likidite imkanlarımız hem de attığımız diğer destekleyici adımlarla finansal piyasaları sağlıklı işleyici ve kredi mekanizmasının sağlıklı çalışmasına destek olduk. Bütün bunlar iktisadi faaliyette hızlı bir toparlanma ortaya çıkardı. Aslında biz dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda daha hızlı toparlanma, mayıs ortasından itibaren dipten dönüş yaşadık."

Uysal, bununla birlikte özellikle güçlü kredi ivmesinin getirdiği iç ve dış denge üzerinde, hem enflasyon hem de cari denge üzerinde birtakım yan etkiler oluşmaya başladığını gördüklerini söyledi.

Bu çerçevede temmuz ortalarından itibaren daha önce attıkları destekleyici adımlardan kademeli olarak çıkmaya, ağustostan başından itibaren de güçlü bir likidite sıkılaştırması uygulamaya başladıklarını dile getiren Uysal, eylülde para politikasında artışa gittiklerini, faiz koridorunu aktif şekilde kullanmaya devam ettiklerini anlattı.

Uysal, "Şu anda likidite politikasındaki sıkılaşma eğilimimiz devam ediyor. Enflasyon beklentileri ve görünümüyle ilgili belirgin ve güçlü iyileşme sağlanana kadar bunu kararlı şekilde sürdüreceğiz." dedi.





- "Swap faizlerinde her zaman değişiklik yapma imkanımız var"





TCMB Başkanı Uysal, para politikası faizlerinin artırılmamasının piyasaya yansıması olduğuna dair yorum ve "Swaplarla ilgili olarak rezerv kompozisyon da giderek artmakta. Burada bir kırmızı çizginiz var mı?" şeklindeki soruya karşılık, son dönemde bankacılık sektörünün likidite yönetiminde esneklik sağlaması amacıyla çok farklı imkanlar sunduklarını söyledi.

Swap imkanlarının bankacılık sektörü tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını dile getiren Uysal, swapların kullanımının zaman zaman değişimler yaratabildiğini bildirdi.

Uysal, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'a yakının swap işlemleriyle karşılandığını kaydederek, swap işlemlerinde belirlenen faizlerin para politikasıyla uyumlu olmasına özen gösterildiğini vurguladı.

Gelinen noktada swap maliyetlerinin ağırlıklı ortalama fonlama faizinin bir miktar altında kalmış gibi gözüktüğünü dile getiren Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak orada şunu da gözardı etmemek lazım: Bizim swap işlemlerini yaparken döviz tarafında baz aldığımız faiz yurt dışındaki libor seviyeleri. Ancak yurt içi bankaların burada kullandıkları döviz fonlama maliyetleri onun oldukça üzerinde. Swap maliyetlerinin üzerine onu da ekleyerek düşünmek daha doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyor. Dolayısıyla oradan sağladığımız fonlamanın maliyeti de aslında çok da mevcut AOFM'nin altında kalmıyor. Tabi bizim orada swap faizlerinde de gerektiği zaman değişiklik yapma imkanımız, bir sıkılaşma kanalı olarak orayı da kullanma imkanımız var her zaman için."

(Sürecek)