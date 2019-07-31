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TCMB Başkanı Uysal: "Bazı birimlerimizi İstanbul’a taşıma noktasında çalışmalara başladık”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Merkez Bankasının İstanbul’a taşınma konusuna açıklık getireyim.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
TCMB Başkanı Uysal: "Bazı birimlerimizi İstanbul’a taşıma noktasında çalışmalara başladık”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Merkez Bankasının İstanbul’a taşınma konusuna açıklık getireyim. İstanbul Finans Merkezinde bizim bir yerimiz var. Bunun ötesinde bazı birimlerimizi daha öncelikli olarak İstanbul’a taşıma noktasında çalışmalara başladık” dedi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı” ardından ekonomistlerin ve basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını cevapladı.


Cumhurbaşkanı kararıyla 6 Temmuz’da göreve getirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Murat Uysal, görev hakkında herhangi bir endişelerinin bulunmadığını söyledi. Uysal, “Mevcut kanun ve yasal düzenlemelere göre alınmış bir karar. Biz görevi üstlenmiş bir ekip olarak hedeflerimiz doğrultusunda bütün enerjimizi işimize odaklamış durumdayız. Bu konuda herhangi bir kaygı ve endişemiz bulunmuyor. Fiyat ve finansal istikrar doğrultusunda ekip olarak yoğunlaşmış durumdayız” diye konuştu.


Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ticaret yaptığı ülkelerde parasal istikrarın sağlanması açısından yerli para birimiyle ilgili ticaretin önemli olduğunu söyleyen Uysal, “Yerli para birimiyle ticaret konusuna biz de önem veriyoruz. Özellikle dış ticarette birlikte çalıştığımız ülkelerle bazı anlaşmalarımız var, bu anlaşmaları genişletmeyi hedefliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası’yla bir anlaşmamız var. Bunun miktarını arttırıp yerli parayı destekleyecek şekilde kullanımı önem kazanıyor.Yakın coğrafyadaki ülkeler ve diğer ülkelerle de yerli para birimiyle ticareti destekliyoruz ve üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Türk Lirasının şu anda; gelişmekte olan ülkeler arasında en yoğun işlem gören para birimi olduğunu söyleyebilirim. Kabul görme konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Ama daha fazla uluslararası ticarette kullanımı için de bizim desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.


Merkez Bankasının İstanbul’a taşınma ihtimalini de cevaplayan Uysal, bazı birimlerin öncelikli olarak taşınmaya başlandığını aktardı. Uysal, “Ankara’da olduğumuz sürece konferans salonunda yapmayı düşünüyoruz. Salonumuz toplantılar için elverişli. Bir toplantı İstanbul, bir toplantı Ankara’da yapmayı sürdürüyorduk. Merkez Bankasının İstanbul’a taşınma konusuna açıklık getireyim. İstanbul Finans Merkezinde bizim bir yerimiz var. Bunun ötesinde bazı birimlerimizi daha öncelikli olarak İstanbul’a taşıma noktasında çalışmalara başladık. Henüz zamanlama noktasında netlik oluşmadı” ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
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