TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları26 Temmuz 2019 Cuma 15:38
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13064
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05180
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3371
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0169
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5413
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2168
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4983
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24682
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11097
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39991
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00479
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9322
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08218
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85353
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72415
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00474
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04645
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01470
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01931
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10357
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3743
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29712
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34126
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7161
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4774
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05355
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1374
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01099
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18325
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6199
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22289
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9851
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6082
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7609
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