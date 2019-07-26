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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

26 Temmuz 2019 Cuma 15:38
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13064
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05180
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3371
BHDBAHREYN DİNARI15.0169
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5413
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2168
BRLBREZİLYA REALİ1.4983
CZKÇEK KORUNASI0.24682
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11097
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39991
KRWGÜNEY KORE WONU0.00479
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9322
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08218
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85353
HKDHONG KONG DOLARI0.72415
IQDIRAK DİNARI0.00474
ISKİZLANDA KRONU0.04645
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01470
HUFMACAR FORİNTİ0.01931
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10357
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3743
MXNMEKSİKA PESOSU0.29712
EGPMISIR LİRASI0.34126
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7161
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4774
RSDSIRP DİNARI0.05355
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1374
SYPSURİYE LİRASI0.01099
THBTAYLAND BAHTI0.18325
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6199
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22289
JODÜRDÜN DİNARI7.9851
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6082
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7609



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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:38
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